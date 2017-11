Schwimmlehrer soll hunderte Mädchen missbraucht haben

Unglaublich! Ein Schwimmlehrer soll in Baden mehrere Kinder sexuell missbraucht haben.

Der Mann unterrichtete in Gernsbach, Baden-Baden, Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Kuppenheim und Achern in den vergangenen Jahren. Es habe mehrere Anzeigen von Eltern gegeben, nachdem er mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll – danach wurde er von der Polizei festgenommen.

Der Mann war Freiberufler und hat an mehreren Schwimmschwulen Unterricht gegeben. Schwerwiegende sexuelle Handlungen an Kindern wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. "Wir befürchten, dass da noch mehr dahinter steckt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Die Ermittlungen würden noch am Anfang stehen. Der Mann könnte hunderte Kinder missbraucht haben, erklärte die Sprecherin. Da es mehrere Fälle sind, werden die Ermittlungen wohl mehrere Monate andauern.