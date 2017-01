Scott Disick: Peinliche Penis-Panne!

Uuups, so hat sich Scott Disick seinen gemütlichen Spaziergang sicher nicht vorgestellt. Der TV-Star schlenderte an einem sonnigen Tag durch die Straßen von Kalifornien und bummelte etwas herum. Doch die Blicke fielen nur auf eines: Den Penis von Scott Disick! Denn der war deutlich unter der Jogginghose des 33-Jährigen erkennbar!

Scott Disick zeigt ungewollt seinen Penis Daily Mail

Scott Disick: Ohne Unterwäsche?

Scott Disick liebt Jogginghosen und trägt die sportlichen Hosen immer wieder. Wieso auch nicht, schließlich sind sie super bequem. Blöd nur, dass sie gut und gerne das beste Stück des Mannes ungewollt in den Vordergrund stellen. So eben auch an diesem sonnigen Tag in Kalifornien. Und bei dem Bild stellt sich sofort eine Frage: Hat Scott Disick etwa keine Unterwäsche an? Sein Penis scheint jedenfalls alle Bewegungsfreiheit zu haben....

Doch auch wenn viele bei dem Anblick sicher schmunzeln werden: Scott Disick wird dieser kleine - ähm große - Penis-Fauxpas sicher nichts ausmachen. Wie die meisten Männer ist natürlich auch der Star super stolz auf sein Gemächt. Viele US-Medien witzeln sogar schon, dass sein Penis der Grund war, wieso Kourtney Kardashian ihren Ex zurückhaben wollte.

Und man muss am Ende ja auch neidlos zugeben: Er hat wirklich keinen Grund sich zu schämen...