Sean Hughes: Comedian und Schauspieler stirbt mit 51

Der irische Comedian und Schauspieler Sean Hughes ist tot. Er starb am Montagmorgen im Alter von nur 51 Jahren, wie sein ehemaliger Agent laut Medienberichten bestätigte.

Bekannt war Hughes vor allem für seine Rolle des Team-Kapitäns in der britischen Comedy-Quiz-Show "Never Mind the Buzzcocks" und für seine eigene Sitcom "Sean's Show".

Sean Hughes postete, dass es ihm nicht gut geht

Doch auch darüber hinaus nahm er an vielen Produktionen teil, gewann sogar einige Comedy-Preise.

Ex-Bundesminister Wolfgang Bötsch ist gestorben

Der Grund für seinen plötzlichen Tod sei vermutlich eine Leberzirhose gewesen, heißt es laut verschiedenen Medienberichten

Bereits am 8. Oktober postete Sean Hughes an seine Fans, dass er sich nicht gut fühle und deshalb ins Krankenhaus müsse.