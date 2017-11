Sebastian Pannek & Clea-Lacy Juhn: Hochzeit in L.A.?

Bald feiern Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn ihr einjähriges Jubiläum. In der letzten ‚Bachelor’-Staffel entschied Sebastian sich für die schöne Halbbrasilianerin und gab ihr die letzte Rose. Im Gegensatz zu allen vorherigen Beziehungen, die in der Kuppelshow entstanden sind, hält diese Beziehung bis heute. Steht jetzt der nächste Schritt an?

Das Paar plant die erste gemeinsame Fernreise und steckt mitten in den Vorbereitungen dafür. Auf seinem Instagram-Account gibt sich Sebastian sehr geheimnisvoll. „Heute habe ich angefangen den #losangeles Trip vorzubereiten.. da gab es einiges zu tun und zu bestellen, denn wir haben großes vor! Aber mehr wird noch nicht verraten“, so der Ex-Bachelor. Das macht neugierig!

#couples #love #streetwear #streetfashion Ein Beitrag geteilt von Sebastian Pannek (@sebastian.pannek) am 8. Nov 2017 um 9:32 Uhr

In den Kommentaren tippen viele ihrer Fans darauf, dass Sebastian und Clea-Lacy in Los Angeles heiraten wollen. Oder dass er ihr dort zumindest einen Antrag machen wird. Andere glauben eher, dass sie ein großes gemeinsames Fotoshooting planen. Noch ist wohl etwas Geduld gefragt, bis Sebastian und Clea-Lacy endlich verraten, was sie in L.A. wirklich erwartet.