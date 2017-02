Sebastian Pannek: So weit will der Bachelor im TV gehen

Tja, diese Ankündigung dürfte den einen oder anderen Zuschauer fast etwas enttäuschen...

Seit letzter Woche ist es wieder soweit, auf RTL hat die Bachelor-Saison begonnen!

Umringt von 22 flirtwütigen Kandidatinnen geht Model Sebastian Pannek als neuer Rosenkavalier auf die Suche nach der großen Liebe - und auf Tuchfühlung mit der einen oder anderen Dame!

Bereits in der ersten Folge der neuen Staffel tauschte Sebastian Pannek einige vielversprechende Blicke mit seinen Bachelor-Ladies aus - wie weit genau der 30-Jährige im TV jedoch gehen will, verriet er jetzt in einem Interview mit der IN.

Dort erklärte Sebastian ganz offen, dass eines für ihn nicht in Frage kommt:

"Mir war von Anfang an klar, dass ich beim 'Bachelor' nicht mit einer Frau ins Bett gehen würde."

Insgesamt scheint das Model kein großer Fan von One-Night-Stands zu sein:

"Die gab es, kann man aber an einer Hand abzählen", so der 30-Jährige.

Beim näheren Kennenlernen der Damen will sich Sebastian Pannek daher aufs Küssen beschränken, doch auch dabei hat der frischgebackene RTL-Rosenkavalier so seine Vorstellungen - denn Sebastian liebt die Herausforderung!

"Man sollte es mir nicht zu einfach machen", erklärte der 30-Jährige gegenüber der IN.

Es bleibt also spannend, welche Bachelor-Anwärterin sich von dem attraktiven Model in den nächsten Folgen erobern lassen will!