Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn: Bald wird geheiratet - Das Thema Hochzeit ist nach fünf Monaten Beziehung für die meisten noch gar nicht aktuell. Bei den Promis sieht es da oftmals ganz anders. Da geht vieles schneller. So wohnten Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek schon nach wenigen Wochen zusammen. Ob sie beim heiraten auch so ein Tempo vorlegen?

Die Hochzeit ist nur noch eine Frage der Zeit

"Ich hab noch keinen Antrag gemacht", gesteht Sebastian Pannek gegenüber Cover Media. "Wäre auch noch ein bisschen früh. Es sind jetzt fünf Monate. Wir überstürzen da jetzt erstmal nichts", fügt er noch an. Aber seine Reaktion zeigt eindeutig: Sie wollen heiraten und es ist nur eine Frage der Zeit. "Wir beide wissen, was wir wollen. Wo wir irgendwann mal hin möchten. Dass wir beide irgendwann eine Familie gründen möchten", erklärt Sebastian Pannek sicher. So deutlich haben er und Clea-Lacy noch nie über die Zukunft geredet.

Auch was den Nachwuchs angeht hat das Bachelor Paar bislang immer nur Schwangerschaftsgerüchte verneint. Davon, dass für beide klar ist, dass sie bald gemeinsame Kinder wollen, war bislang noch keine Rede. Erneut stellen Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek damit klar, dass es ihnen ernst miteinander ist. "Bei uns ist kein Ende in Sicht", sagt Sebastian. "Ich bin da sehr guter Dinge."