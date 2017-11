Sechs Jahre nach DSDS: Pietro Lombardi erinnert sich zurück

Es ist schon sechs Jahre her, dass Pietro Lombardi sein Glück bei DSDS versuchte und als Sieger der Sendung hervorging. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und der 25-Jährige hat neue Projekte in Angriff genommen.

Trotz aller Veränderungen in seinem Leben, denkt Pietro gerne an die Anfänge seiner Karriere zurück. Auf seinem Instagram-Account postete der Sänger ein Foto von sich und allen Andenken, die er während und nach der DSDS-Zeit gesammelt hat. Sogar seinen Recall-Zettel hat er behalten! „6 Jahre danach und immer noch da. Danke für euren Support“, schreibt er gerührt dazu dem Schnappschuss.

Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) am 2. Nov 2017 um 8:36 Uhr

Mit Dieter Bohlen ist der Ex von Sarah Lombardi immer noch sehr gut befreundet und besuchte ihn kürzlich sogar am Set der Castingshow in Köln. „An dem Ort und an der selben Stelle, wo ich mein erstes Casting hatte! Ein unfassbares Gefühl. Hier hat alles begonnen", schrieb er begeistert zu einem Schnappschuss von sich und dem Pop-Titan, der schon damals an seinen Schützling glaubte.