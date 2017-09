Dieses Bild bringt ihre Fans zum Staunen!

Vor nicht einmal sechs Wochen war es soweit: Janni Hönscheid und Peer Kusmagk wurden zum ersten Mal Eltern!

Seit der Geburt von Söhnchen Emil-Ocean schweben die "Adam sucht Eva"-Turteltauben im siebten Baby-Himmel - jetzt überraschte Janni Hönscheid ihre Follower mit einem leichtbekleideten Pic und bewies, dass sie auch als frischgebackene Mama eine wahre Surfer-Figur an den Tag legt!

A post shared by Janni Hönscheid (@jannihonscheid) on Sep 14, 2017 at 10:49pm PDT

Nur in Höschen und Still-BH steht die Sportlerin mit super-flachem Bauch und schmaler Figur vor dem Spiegel und schießt ein Selfie:

"Peace out to all the tired Mamas", schreibt Janni zu dem Bild, "Heute bin ich seit 1.30 Uhr wach."

Kein Wunder, dass auch die Fans beim Anblick des extrem schlanken After-Baby-Bodys der Surferin aus dem Staunen gar nicht heraus kommen:

"Wow, siehst Du super aus!", schreibt ein User voller Begeisterung, "Obwohl du müde bist, siehst du phantastisch aus" und "Janni, du schaust absolut top aus!", finden auch andere.

Tja, eins ist klar, der 27-Jährigen scheint ihre neue Mama-Rolle einfach ganz hervorragend zu stehen!