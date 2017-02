Harald Glööckler ist schon seit 30 Jahren mit seinem Ehemann Dieter Schroth zusammen. Die beiden verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch die gemeinsame Firma.

Im Gespräch mit „BILD“ erklären sie, warum sie auch nach so vielen Jahren immer noch glücklich miteinander sind. „Man darf nicht stehenbleiben. Oder noch schlimmer: Sich auch nicht in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Wir haben nicht ausschließlich gemeinsame Interessen, aber viele. Ich denke oft: Unsere Firma ist unser gemeinsames Kind“, so der Modedesigner.

Privat ist ihnen Treue und Loyalität sehr wichtig. Nach 30 Jahren gemeinsamer Zeit streitet sich das Paar auch nicht mehr. „Streit ist Energie. Streit ist wie Gewitter, das vorübergeht. Danach kommt wieder die Sonne. Wenn man das weiß, lohnt es sich nicht, zu streiten“.