Seitenhieb gegen Sarah: So beschreibt Pietro Lombardi seine Traumfrau

Sarah Lombardi ist nach ihrem Liebes-Aus mit Pietro Lombardi zwar schon wieder glücklich vergeben, doch davon will der Sänger sich nicht unter Druck setzen lassen. Er wartet lieber auf die richtige Frau und bleibt bis dahin Single.

Bei einem VIP-Grillevent in Berlin erzählt der 25-Jährige gegenüber RTL, wie seine Traumfrau sein sollte. "Sie muss einfach ehrlich und einfach goldig sein“, so Pietro. Ein kleiner Seitenhieb gegen seine Ex, die es mit der Ehrlichkeit leider nicht so genau nahm. Erst als eindeutige Fremdgehfotos von ihr auftauchten, gestand Sarah ihrem Ehemann die Affäre mit ihrer Jugendliebe Michal.

Auch wenn der ehemalige DSDS-Sieger von vielen weiblichen Fans heiß begehrt wird, versichert er immer wieder, dass er nicht der Typ für ein kurzes Abenteuer ist. Bis die richtige Frau in sein Leben tritt, beschäftigt Pietro sich lieber mit seinen Freunden und Söhnchen Alessio.