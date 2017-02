Selena Gomez schmeißt dekadente Geburtstagsparty für The Weeknd

The Weeknd wird heute 27 Jahre alt, gefeiert hat er allerdings schon vor ein paar Tagen. Bei seiner Vorab-Geburtstagsparty gaben sich die Stars die Klinke in die Hand. Vor allem Hollywoods Rapperszene ließ es sich nicht nehmen, die Feier zu besuchen. Big Sean, French Montana und 2 Chainz sind nur einige der berühmten Gäste gewesen. Um die 30.000 Dollar soll seine dekadente Party gekostet haben und für diese Kosten ist angeblich niemand geringeres als seine neue Freundin Selena Gomez aufgekommen!

Berichten zufolge soll die hübsche Sängerin die gesamte Fete für ihren Lover organisiert und bezahlt haben. Anwesend war sie selbst allerdings nicht! Wie soll man das nun verstehen? Anscheinend hatte sie anderweitige Verpflichtungen. Während The Weeknd in Hollywood feierte, besuchte sie die Fashion Week in New York. Hatte sie vielleicht Angst, ihre Beziehung könnte schon zu offiziell wirken, wenn sie sich mit ihm auf seiner Geburtstagsparty zeigt?

27 Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd) am 15. Feb 2017 um 22:55 Uhr

Ein Zeichen für ein frühzeitiges Liebes-Aus ist ihr Fehlen jedoch nicht. Immerhin hätte sie dann ja wohl kaum die Kosten für seine Party übernommen. Außerdem verrät ein Freund der beiden, wie ernst es zwischen ihnen langsam wird. "Sie sind voneinander hingerissen. Abel findet sie großartig! Er ist stolz, sie an seiner Seite zu haben und sie fühlt sich dank ihm wirklich selbstsicher", versichert der Informant gegenüber ‚E! News’. Na, vielleicht feiern Selena und The Weeknd dann ja wenigstens heute miteinander – ganz romantisch zu zweit!