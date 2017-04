Selena Gomez überrascht mit super kurzem Bob

Wow, was für eine Verwandlung! Selena Gomez hat sich getraut - sie hat sich völlig überraschend von ihrer wunderschönen, langen Mähne getrennt und präsentiert jetzt ihren super kurzen Bob.

Selena Gomez: Die Haare sind ab!

Bei Instagram zeigt sie stolz ihren neuen Look - ohne jeglichen Kommentar. Sie lässt das Bild für sich sprechen.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 25. Apr 2017 um 13:00 Uhr

Da mussten so einige Zentimeter ihrer Haare dran glauben. Doch die Verwandlung kommt super gut an. Ihre Fans lieben den neuen Look von Selena Gomez jedenfalls. "OMG die Haare" und "Wow", komentieren sie fleißig das Foto mit der neuen Frisur.

Selena Gomez: Neue Liebe, neuer Look?

Wieso Selena Gomez plötzlich so viel Lust auf eine Veränderung hatte? Dazu schweigt sie. Doch in der Vergangenheit musste sie so einge harte Zeiten durchstehen. Die ständige On-Off-Beziehung mit Ex Justin Bieber machte ihr zu schaffen, aber auch das Leben im Showbusiness. Anfang des Jahres ließ sie sich deswegen sogar in eine Entzugsklinik einweisen, sie brauchte eine Auszeit.

Doch jetzt ist sie wieder happy. Seit Kurzem ist Selena Gomez mit Sänger The Weeknd liiert - diesmal scheint es wirklich ernst zu sein. Neue Liebe, neues Glück - gut möglich das sie das jetzt auch mit dem neuen Look unterstreicht.