Selena Gomez & The Weeknd sind hin und weg voneinander

Das wären ja wirklich mal schöne Neuigkeiten! Nachdem Selena Gomez eine sehr turbulente Zeit hinter sich hat, wäre ihr ein bisschen Glück in der Liebe wirklich zu wünschen. Seit der Trennung von Justin Bieber vor vier Jahren war sie die meiste Zeit über Single. Zwar führte sie zwischenzeitlich mit dem DJ Zedd eine Beziehung, doch diese war nicht von langer Dauer. Nun soll die Sängerin mit dem Musiker The Weeknd anbandeln. Ob daraus wohl eine feste Liebesbeziehung werden kann?

Seitdem Selena und The Weeknd bei einem romantischen Date in Santa Monica miteinander gesichtet wurden und sogar schon auf offener Straße Küsse ausgetauscht haben, sind die Hoffnungen groß, dass die Zwei sich schon bald als Liebespaar outen. Kennengelernt haben sie sich bereits bei der ‚Victoria’s Secret’-Fashionshow 2015, bei der sie einen gemeinsamen Auftritt hatten. Damals war The Weeknd allerdings noch mit Bella Hadid liiert.

Jetzt ist der Sänger wieder zu haben und soll sich spätestens bei den 'American Music Awards' in Selena verguckt haben. In ihrer Dankesrede hat die 24-jährige über ihren seelischen Zusammenbruch gesprochen, wegen dem sie ihre Welttournee abbrechen musste. Ihre Offenheit beeindruckte The Weeknd angeblich sehr. "Ihre Verletzlichkeit und Stärke hat ihn wirklich sehr sprachlos zurückgelassen. Es war die Nacht, in der er wirklich sehr mit ihr fühlte. Und es war die Nacht, in der sie ihre Telefonnummern austauschten", so ein Informant des Klatschportals ‚HollywoodLife’. Es bleibt spannend, wie es zwischen Selena und dem Ex-Freund von Bella Hadid weitergeht!