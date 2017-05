Senna Gammour: Hochzeit in Sicht?

Läuten bei Sängerin Senna Gammour etwa bald die Hochzeitsglocken? Die 37-Jährige postete bei Instagram ein Video von ihr im Brautkleid und ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen!

Die Moderatorin überrascht ihre Fans immer wieder mit klaren Worten gegen andere Promis oder mutigen Aktionen in den sozialen Netzwerken. Auch dieses Mal weiß die Frankfurterin, wie sie ihre Follower in Aufregung versetzen kann.

In dem kurzen Video trägt das ehemalige Mitglied der Gruppe "Monrose" ein elegantes, pompöses Hochzeitskleid. Und Senna scheint sich in dem Traum aus Weiß sichtlich wohl zu fühlen, denn sie strahlt in die Kamera und tanzt soweit es das ausladende Kleid erlaubt.

Senna Gammour: Ihre Fans lieben den Traum in Weiß!

Die kurze Sequenz löst bei ihren Fans auf jeden Fall eine Welle an Begeisterung aus, wirft bei ihnen aber auch einige Fragen auf. "Heiratest du?", fragt einer ihrer Follower. Ob Senna momentan in einer festen Beziehung ist, darüber ist nichts bekannt.



Die wunderschöne Robe trägt die Entertainerin deshalb wohl tatsächlich nur für ein Fotoshooting der Designerin Jasmin Erbaş. Auf die Frage eines Fans "Bringt es nicht Unglück ein Brautkleid "einfach so" zu tragen?“ antwortet die Sängerin jedenfalls: "Ich glaube nicht an abergläubische Sachen.“

Nichtsdestotrotz sind sich ihre Fans sicher, dass die schöne Sängerin in diesem Traum in Weiß nicht lange auf einen Heiratsantrag warten müsste. Der Richtige muss also nur noch kommen!