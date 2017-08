Senta Sofia Delliponti verrät: Unser Baby wird ein... - Nicht für jeden läuft es nach dem Ausstieg bei der Erfolgssoap GZSZ so gut weiter wie bei Senta Sofia Delliponti. Auch privat könnte es für die Oonagh-Sängerin gerade kaum besser laufen. Sie erwartet ihr erstes Kind und ist bereits im siebten Monat schwanger. Nun haben wir auch erfahren, welches Geschlecht das Baby haben wird.

Im ZDF beim "Sommer-Hit-Festival" verrät Senta Sofia Delliponti gegenüber Moderatorin Michelle Hunziker, dass sie bald Mutter einer kleinen Tochter wird. Wer der Vater des Kindes sein wird, verrät die Sängerin allerdings noch nicht.

Ex-GZSZ-Star Senta Sofia Delliponti: Schwanger mit Baby Nummer eins!

Bis jetzt hielt sie der wachsende Babybauch nicht von Auftritten mit ihrer Band ab. Doch das wird sich in nächster Zeit ändern, wie sie ebenfalls in der Show erklärte. Das wird dem anhaltenden Erfolg der Ethno-Pop-Band wohl aber keinen Abbruch tun. Entgegen vieler Erwartungen, waren die Alben der Band ein absoluter Erfolg. Als Ex-GZSZ-Star wurde ohnehin nicht viel von der geplanten Musikkarriere erwartet und auch Musik mit elbischen Texten wirkten nicht direkt wie ein Verkaufsschlager. Doch hatte Senta Sofia Delliponti schon vor GZSZ Erfahrungen im Musikgeschäft gesammelt und war somit von Anfang an mehr als nur ein singender Ex-Soapie.