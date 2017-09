Serena Williams zeigt das erste Babyfoto von Tochter Alexis Olympia - Bei all den sportlichen Leistungen, die Tennis-Star Serena Williams in ihrer Karriere vollbracht hat, was sie nach keiner überstandenen Herausforderung, so glücklich, wie nach dieser. Sie hat ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. zur Welt gebracht und zeigt auch direkt ein Foto von sich und dem kleinen neuen Menschen.

Damit trägt die kleine den Namen ihres Vaters Alexis Ohanian. Bereits am 1. September sind Serena Williams und er zum ersten Mal Eltern geworden. Knapp zwei Wochen nach der Geburt erst, meldet sich das Paar mit dem süßen Baby-Foto erstmals zu Wort.

Neben dem Instagram-Post haben die stolzen Neu-Eltern auch ein Video bei Youtube hochgeladen, das die ganze Schwangerschaft dokumentiert und auch weitere Aufnahmen der kleinen Alexis Olympia zeigt.

Bereits im Januar will Serena Williams wieder bei den Australian Open auf dem Platz stehen und Tennis spielen. Bis in ihren neunten Schwangerschaftsmonat trainierte sie so gut es ihr Körper zuließ weiter für diesen Wettbewerb.