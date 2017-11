Serienmörder Charles Manson ist tot

Charles Manson ist einer der bekanntesten Serienkiller der Welt. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren verstorben.

Charles Manson: 48 Jahre im Gefängnis

Wie das Online-Portal TMZ berichtet, starb Charles Manson am Sonntag eines natürlichen Todes. Schon letzte Woche musste der Sektenführer und Serienkiller ins Krankenhaus, weil sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Im Januar hatte er außerdem Darmblutungen.

Jetzt ist Charles Manson im Krankenhaus in Bakersfield verstorben.

Charles Manson: Sektenführer und Serienkiller

Charles Manson sorgte Ende der 60er bis Anfang der 70er für Entsetzen! Insgesamt sieben Morde gab er in seiner Manson Family in Auftrag. Bis heute gilt er als einer der schlimmsten Serienkiller in der Geschichte Amerikas.

Er und seine Anhänger bekamen 1971 die Todesstrafe. Weil die allerdings später in Kalifornien angeschafft wurde, änderte sich Charles Mansons Strafe in lebeslänglich. Insgesamt saß der Amerikaner 48 Jahre im Gefängnis.