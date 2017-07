Serienstar Thomas Dekker hat sich geoutet und geheiratet!

Er hatte genug vom Versteckspiel! US-Serienstar Thomas Dekker ließ jetzt völlig überraschend die Bombe platzen und outete sich nicht nuzr als schwul, sondern verriet auch, dass er vor Kurzem seinen Freund geheiratet hat!

Thomas Dekker: Hochzeit im April

Der "Heroes"-Star postete einen Brief auf Twitter, in dem er sein Geheimnis lüftete. Kurz zuvor wollte ihn ein "prominenter schwuler Kollege" auf einer Awardshow outen. "Meine sexuelle Orientierung wurde wieder einmal diese Woche in den Raum geworfen, als ein prominenter schwuler Mann mich bei einer Dankesrede outen wollte", schreibt Thomas Dekker in dem öffentlichen Brief. Und weiter: "Während er mich nicht beim Namen nannte, war es durch die expliziten Details für die Öffentlichkeit und die Medien einfach, eins und eins zusammenzuzählen. Obwohl das eine befremdliche Situation ist, danke ich ihm, da es die beste Möglichkeit für mich war, der Öffentlichkeit zu sagen, dass ich tatsächlich ein Mann bin, der voller Stolz andere Männer liebt. Fakt ist, dass ich diesen April meinen Ehemann geheiratet habe und nicht glücklicher sein könnte."

Thomas Dekker ist glücklich über diesen Schritt

Wie lange Thomas Dekker schon mit seinem mittlerweile Ehemann zusammen ist und wer der glückliche überhaupt ist - dazu schweigt er. Doch Thomas Dekker ist glücklich, dass er endlich den Schritt gewagt hat und sich nicht mehr verstecken muss. "Ich habe nie gegenüber der Presse über meine Sexualität gelogen, aber dieser Mann meinte, ich hätte mich damit geoutet, was nicht wahr ist. Weil es nicht 'offiziell' bis zu diesem Moment war. Sexualität und wen du liebst, ist sehr persönlich und ein kompliziertes Ding. Für einige von uns braucht es Zeit, es zu kultivieren, zu entdecken und zusammenzufassen. Es ist nicht etwas, worüber sich irgendjemand schämen sollte und sicherlich nicht etwas, wozu jemand gedrängt werden sollte", so der Schauspieler.