Sex and the City 3: Jetzt also doch?

Man fragt sich mittlerweile, ob das wirklich noch so eine gute Idee ist. Seitdem der zweite Kinofilm von "Sex And The City" lief, wird darüber spekuliert und verhandelt, ob es noch einen dritten Teil geben werde. Der Reihe nach haben die vier Hauptdarstellerinnen gefühlt alle einmal definitiv abgesagt und einmal definitiv zugesagt.

Längere Zeit wurde es nun Ruhig um das Projekt und die Fans hatten mit der Hoffnung auf Teil 3 schon fast abgeschlossen, da meldet Radar Online: "Alle Frauen haben offiziell für 'Sex And The City 3' unterzeichnet. Der Deal ist abgeschlossen und das Skript wurde von allen Frauen genehmigt." Zumindest behauptet das ein Insider des Portals. Kim Catrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis wollen angeblich wieder als Samantha, Carrie, Miranda und Charlotte vor die Kamera.

In den letzten Monaten sah es in der Tat aber schon recht gut für den dritten "Sex And The City"-Film aus. Immer mehr von den alten Stars sprachen sich für die Fortsetzung aus. Und nun konnten anscheinend auch Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon überzeugt werden. Nixon hielt eine Fortsetzung zuletzt noch schlichtweg für überflüssig. Sarah Jessica Parker war ursprünglich gegen "die Idee, die Figuren in einem reiferen Licht darzustellen".

Dann kann es ja bald wieder losgehen! Können wir uns schon freuen? Ein bisschen schon, aber die offizielle Bestätigung steht immer noch aus.