Eine Brandenburger JVA-Beamtin, die sich noch in der Probezeit befand, soll Sex mit zwei Gefängnis-Insassen gehabt haben, wie die "Märkische Allgemeine" berichtet. Gegen sie wurden Straf- und Disziplinarermittlungen eingeleitet.

Zunächst soll sie sich auf einen Mann eingelassen haben, der sich im offenen Vollzug in Brandenburg an der Havel befindet. Danach, soll sie noch einem Untersuchungshäftling näher gekommen sein.

Heraus kam das unerlaubte Sex-Spiel, weil der Name der Beamtin auf der Besucherliste einer Anstalt auftauchte, in der der Häftling zwischenzeitlich einsaß.

Die Beamtin wurde sofort vom Dienst in der JVA Brandenburg an der Havel, in der sie arbeitete, suspendiert.

Nun kommt es zur strafrechtlichen Ermittlung gegen die junge Frau. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen.