Sex-Unfall: Frau fällt vom Balkon!

Das ist ein "Verkehrsunfall" der etwas anderen Art! Ein Dreier zwischen zwei Frauen und einem Mann in Rheinland-Pfalz endete für zwei von ihnen im Krankenhaus! Die Frauen erlitten schwere Verletzungen!

Sex-Unfall: EIne Frau fiel vom Balkon, die andere von der Treppe

Wie "RP Online" berichtet, ereignete sich der Sex-Unfall in der Nacht zum Donnerstag. Das Trio hat sich auf einer Treasse in Bad Breisig vergnügt - mit dramatischen Folgen! eine der Frauen stürzte plötzlich übers Geländer und viel knapp drei Meter in die Tiefe. Als die andere Dame nachsehen wollte, stürzte auch sie - jedoch von einer Treppe.

Beide Frauen erlitten Knochenbrüche

Der Mann rief sofort die Polizei. Wie ein Sprecher verkündet, erlitten beide Frauen mehrere Knochenbrüche. Weitere Details sind nicht bekannt.