Sexy Pose: Verona Pooth lässt sich zwischen die Beine blicken

Ganz schön sexy! Verona Pooth weiß, was sie zu bieten hat und zeigt sich gerne von ihrer sexy Seite. Mit fast 50 Jahren schafft sie es immer noch, ihren Fans den Atem zu rauben.

Auf ihrer Instagram-Seite postete sie nun ein heißes Foto von sich, auf dem sie sehr viel Bein zeigt. Mit einer Dompteursjacke und einem Minirock bekleidet sitzt sie auf einem Stuhl und gewährt ihren Followern besonders tiefe Einblicke.

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am 24. Okt 2017 um 0:11 Uhr

In den Kommentaren unter dem Schnappschuss häufen sich innerhalb kürzester Zeit die Komplimente. „Der Ausblick zwischen den Beinen ist klasse", schreibt ein begeisterter Fan. In der Vergangenheit hat Verona immer wieder bewiesen, dass sie mit ihren 49 Jahren noch in Topform ist und sich wirklich sehen lassen kann!