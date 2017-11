Shakira: So schlecht geht es ihr wirklich!

Wie schlecht geht es Shakira wirklich? Die Sängerin musste aufgrund von gesundheitlichen Probleme einige Konzerte absagen.

Den Auftakt ihrer „El Dorado World Tour" in Köln musste Shakira bereits absagen, um ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Das hat aber offenbar nicht gereicht, denn auch weitere Auftritte muss die Sängerin nun absagen: Das betrifft die Konzerte in Paris, Antwerpen und Amsterdam.

Ein Beitrag geteilt von Shakira (@shakira) am 9. Nov 2017 um 11:21 Uhr

"In den vergangenen Tagen habe ich mich auf die Genesung meiner angegriffenen Stimmbänder konzentriert. Ich habe wirklich gehofft, dass ich es rechtzeitig in den Griff bekomme", schreibt Shakira bei Instagram. Sie ist damit einem Rat der Mediziner gefolgt, die Stimme zu schonen. Ob sie am 16. November in Montpellier auftreten kann, ist ungewiss. Am 30. November wäre das nächste Deutschland-Konzert in München.