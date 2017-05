Shannen Doherty: Sie hat den Krebs besiegt - Sie hatte den Ruf einer schlechtgelaunten Diva. Doch dem Kampf gegen den Krebs trat Ex-"Charmed"-Star Shannen Doherty mit einem Lächeln an. Immer wieder zeigte sie sich kämpferisch und positiv und hat nun ganz wundervolle Nachrichten: Momentan hat sie den Krebs besiegt.

Auf Instagram zeigte sie sich nur bei der Blutabnahme und hoffte auf gute Ergebnisse. Wenig später sehen wir Shannen Doherty überwältigt von der guten Nachricht.

Shannen Doherty hadert mit der Remission

"Was bedeutet 'Remission'? Ich habe dieses Wort gehört und habe keine Ahnung, wie ich darauf reagieren soll. Gut Neuigkeiten? JA! Überwältigend? JA! Wie jeder meiner Krebs-Familie weiß, sind die nächsten fünf Jahre entscheidend", erklärt sie auf Instagram. So richtig mag sie die gute Nachricht, dass der Krebs vorerst besiegt ist, nicht annehmen. Erst nach fünf Jahren gilt sie als krebsfrei.

Shannen Doherty bekommt vermutlich eine Millionen-Abfindung

"Ich bin gesegnet, das weiß ich, aber erstmal... Remission. Ich werde jetzt einfach tief durchatmen", schließt sie ihr Statement. Bei all der guten Nachrichten bleibt der drohende Schatten der wiederkehrenden Krebs-Erkrankung doch sehr präsent für Shannen Doherty. Doch wenn sie weiterhin so kämpferisch bleibt, wird sie auch in der Remissionszeit ihren Optimismus zurückgewinnen und den Krebs ein für alle Mal hinter sich bringen.