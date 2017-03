Sharon Trovato: Krankenhaus-Schock!

Das Wochenende hätte sich Sharon Trovato wohl auch anders vorgestellt: Eigentlich wollte sie sich nur eine Portion Fast Food gönnen - und landete prompt im Krankenhaus.

Bei Facebook informierte die TV-Detektivin ihre Fans über ihr Unglück: "Gestern war ich und meine Freundin mal kurz bei einem bekannten Schnellrestaurant bei uns in Mönchengladbach am Bahnhof. Cheeseburger stand auf dem Speiseplan. Dabei gab es dann noch etwas besonderes dabei 'Brechdurchfall'", klagte Sharon.

Hallo zusammen. Gestern war ich und meine Freundin mal kurz bei einem bekannten Schnellrestaurant bei uns in Mö... Posted by Sharon Trovato on Sonntag, 26. März 2017

"Warum arbeiten Menschen mit diesem Virus in einem Schnellrestaurant? Da wir an diesem Tag nur dort waren ist es ausgeschlossen, dass wir uns wo anders infiziert haben. Auch meine Freundin hat es sehr schlimm erwischt", schreibt sie. Sharon hat es offenbar so übel erwischt, dass sie sich sogar im Krankenhaus behandeln lassen musste. Bleibt zu hoffen, dass der RTL-Star bald wieder auf den Beinen ist...