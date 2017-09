Shelley Berman: Der Schauspieler ist tot!

Schon wieder müssen wir von einem US-Star Abschied nehmen! Shelley Berman ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Shelley Berman war vor allem aus der Serie „Curb Your Enthusiasm“ bekannt, wo er Larry Davids Vater spielte. Seit den 50er Jahren war er als Komiker unterwegs. Mit seinem Comedy-Programm „Inside Shelley Berman“ hat er einen Grammy gewonnen.

Er war in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen und hatte mehrere Gastrollen – darunter in Serien wie „MacGyver“, „The King of Queens“, „Grey’s Anatomy“, „CSI: NY“ und „Hawaii Five-0“. Auch in Filmen spielte er mit und war unter anderem in „The Best Man“ oder „The Holiday“ auf Leinwänden zu sehen.

Shelley Berman litt in den letzten Jahren an einer Alzheimer-Erkrankung – daran soll er auch gestorben sein. „Er ging friedlich, im Schlaf, ohne Schmerz, soweit es seine Hospiz-Pfleger beurteilen konnten“, teilte ein Sprecher auf seiner Facebook-Seite mit.