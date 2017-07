Shirin David: Beendet die YouTuberin ihre TV-Karriere?

Shirin David war Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ – wird die YouTuberin auch in der kommenden Staffel dabei sein oder Schluss machen?

Die 22-Jährige ist vor allem als YouTuberin bekannt. "Ich fühle mich auf YouTube so, so wohl. Das ist einfach meine Plattform. Ich finde Fernsehen auch ganz toll, was ich besonders toll finde, ist beides zu kombinieren", verriet Shirin David im Interview mit „Bunte“.

"Ich glaube, YouTube ist mein Zuhause und bleibt es auch", stellte die 22-Jährige klar. YouTube ist für sie das wichtigste, aber weitere TV-Projekte scheint Shirin David nicht auszuschließen. Ob sie im kommenden Jahr wieder neben Dieter Bohlen, H.P. Baxxter und Michelle in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen wird, ist noch ungewiss.