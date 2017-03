"Shirin David - Created By The Community": Die DSDS-Jurorin stellt ihr Parfum vor

Kein Wunder, dass Shirin David es sich herausnimmt, mit ein wenig Arroganz auf die Hater herabzublicken, die sie für ihren DSDS-Jury-Job niedermachen. Auch wenn Sarah Lombardi und Menderes Bagci sich im nächsten Jahr schon auf ihrem Stuhl sitzen sehen, läuft es für Shirin David bombastisch.

Das Youtube-Imperium bleibt bestehen und ab dem 7.April klingelt bei Shirin David noch zusätzlich die Kasse. In den letzten Monaten werkelte sie an einem Parfum. Angeblich ein Parfum, dessen Geruch ihre Community mitgestaltet habe. Bei dem "Online Marketing Rockstars 2017"-Kongress in Hamburg startete sie den Countdown bis zum exklusiven Verkaufsstart in der Drogerie-Kette DM.

"Created By The Community" - So ließ Shirin David ihre Fans mitwirken

Um ihrem Markenslogan "Shirin David - Created By The Community" gerecht zu werden, sollten zwischen dem 14. und 19. Februar ihre Fans einen Fragebogen ausfüllen, wie sie sich das Shirin-David-Parfum vorstellen würden. Dabei wurden auch Fragen gestellt, was die User gerne essen und trinken um so für sie das perfekte Parfum herzustellen zu können. Oder anders formuliert: Aus der bei solchen Produkten üblichen Marktforschung wurde kurzerhand eine Fanaktion gemacht und diese dann auch noch als Kaufanreiz genutzt. Hut ab!

Wie das Parfum heißen soll, und wie der Flakon aussieht habe Shirin David im Vorfeld allerdings schon selbst entschieden.