Shirin David: Die DSDS-Jurorin lüftet ihr Lippen-Geheimnis!

Diese Frage stellen sich wohl einige ihrer Fans. Sind die Lippen von YouTube-Star Shirin David eigentlich echt? Es gibt ja durchaus die eine oder andere Lady aus der YouTube-Szene, die hier und da ein kleines bisschen nachhelfen lässt. Allerdings gibt dies natürlich nicht jeder offen zu. Und auch wenn man in das wunderschöne Gesicht von DSDS-Jurorin Shirin David schaut stellt sich die Frage, hat sie von Natur aus so volle Lippen? Oder wurde da etwa nachgeholfen? Die Antwort auf diese Frage, die Shirin schon häufiger gestellt bekam, hat sie selbst geliefert. Dank alter Fotos lüftet Shirin David ihr Lippengeheimnis: Alles echt! Ein Foto von der musikalischen YouTuberin aus der 5. Klasse zeigt, da wurde nicht nachgeholfen, Shirin hatte schon immer volle Lipen.

Ein von Shirin David (@shirindavid) gepostetes Foto am 28. Feb 2016 um 10:38 Uhr

Shirin David stellt klar, ob ihre Lippen echt sind

Und auch eine Collage aus Bildern, auf denen Shirins Mama zu sehen ist beweisen, hier liegen die vollen Lippen ganz eindeutig in der Familie. Doch obwohl Shirin David die Fotos schon vor einigen Monaten gepostet hat, scheinen manche immer noch Zweifel zu haben. Aber das liegt vielleicht daran, dass Shirin David natürlich doch hin und wieder ein bisschen schummelt. Allerdings nur mit Make Up. Einen Beauty Doc hat sie bislang noch nicht an ihre Lippen gelassen. Ob sie das jemals vorhat, weiß man natürlich nicht. Aber nötig hätte die natürliche Schönheit auf gar keinen Fall. Sie sieht nämlich auch komplett ungeschminkt richtig gut aus, wie ihr HIER ganz klar erkennen könnt: