Shirin David: Enthüllt! Das hätte niemand erwartet

DSDS startet bereits in die 14. Staffel. Eine ganz schön lange Zeit, die sich die Castingshow da gehalten hat. Gerade wenn man bedenkt, dass auch die Konkurrenz nie schläft. Aber irgendwie schafft es RTL seit 14 Jahren, das Format am Leben zu halten. Was bestimmt auch an der Mischung zwischen altbekannten Gesichtern und frischem Wind liegt. Ohne Dieter Bohlen zum Beispiel wäre die Show nur halb so gut, der gehört seit 14 Jahren einfach dazu. Beim Rest der Jury wird immer mal wieder getauscht. So gibt es in diesem Jahr nochmal extra frischen Wind am Jury-Tisch, RTL hat nämlich YouTube-Star Shirin David für die kommende Staffel verpflichtet. Doch wer genau ist das eigentlich? Und was weiß sie von Musik? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr HIER, wir haben euch alle Fakten über Shirin David zusammengetragen und die hättet ihr teilweise bestimmt nicht erwartet:

Aber auch die bunte Auswahl an Kandidaten wird die 14. Staffel von DSDS wieder abwechslungsreich und spannend gestalten. Und natürlich dürfen sich Fans der RTL-Castinghow auch neben Dieter Bohlen auf altbekannte Gesichter wie H.P. Baxxter von Scooter und Sängerin Michele freuen. Es wird sicher spannend, wie sich Jury-Frischling Shirin David mit den „alten Hasen“ verstehen wird und ihre Meinungen oft beieinander liegen werden, oder eben genau das Gegenteil der Fall sein wird. Auf jeden Fall kann man sich auf eine ganze Menge Spaß freuen, wenn die hübsche Shirin David mit ihrer lustigen Art ein bisschen Schwung in die RTL-Studios bringt. Dieter Bohlen guckt ihr bestimmt sehr gerne bei dem zu, was sie tut.