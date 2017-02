Shirin David: So hübsch ist ihre kleine Schwester Pati Valpati!

Als Jurymitglied bei DSDS an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen dürfte YouTube-Star Shirin David wohl endgültig den Durchbruch geschafft haben. Doch Shirin David ist nicht das einzige Familienmitglied, das in der Öffentlichkeit steht. Auch ihre hübsche Schwester, die sich Pati Valpati nennt, entwickelt sich langsam aber sicher zu einem echten Social Media-Sternchen. Die hübsche Studentin darf sich bereits über mehr als 100 000 Abonnenten auf Instagram freuen und auch auf Twitter hat die 20-Jährige eine treue Fanbase. Außerdem führt Pati David einen eigenen Blog. Dort beweist Pati, dass sie nicht nur auf Fotos gut aussieht, sondern auch sehr unterhaltsam schreiben kann.

Pati und ihre Schwester Shirin David haben viele Gemensamkeiten

Optisch sehen sich Shirin David und Pati Valpati auf den ersten Blick gar nicht so ähnlich, doch die beiden Powergirls teilen so einige Gemeinsamkeiten. Und zwar nicht nur die Tatsache, dass sie sich gerne in den sozialen Netzwerken präsentieren. Pati Valpati liebt zum Beispiel genau wie ihre große Schwester Shirin David die Verwandlung. Auch sie wechselt gerne häufig die Haarfarbe oder greift eben auch einfach mal zu Perücken. Konkurrenz gibt es da bei aber nicht zwischen Beautys. Ganz im Gegenteil, Shirin David und ihre kleine Schwester Pati Valpati pushen sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken und nutzen jede Gelegenheit für ein gemeinsames Selfie. Das ist eben echte Geschwisterliebe und man darf sich wohl auch künftig noch auf die ein oder andere gemeinsame Aktion der David-Schwestern auf Instagram und Co. freuen.