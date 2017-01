Shirin David: So ungeschminkt sieht man die DSDS-Jurorin fast nie!

Das gab es so auch noch nie. Bei der diesjährigen DSDS-Staffel sitzt ein YouTube-Star in der Jury, Shirin David darf darüber entscheiden, wer singen kann und wer es lieber lassen sollte. In den sozialen Netzwerken und natürlich auch auf YouTube ist Shirin David unfassbar erfolgreich. Wahrscheinlich, kommt ihre lockere, natürliche Art einfach gut bei ihren Followern an. Denn auch wenn Shirin ein richtig großer Make Up-Fan ist, kann sie auch oben ohne. Allerdings ist es ein ziemlich seltener Moment, Shirin David komplett ungeschminkt zu erwischen. Aber seht selbst, wie die hübsche YouTuberin ganz ohne Make Up aussieht:

Shirin David bringt frischen Wind in die DSDS-Jury

Es bleibt abzuwarten wie wacker sich Shirin David neben Scooter, Dieter Bohlen und Michelle schlagen wird. Immerhin sind alle drei alte Hasen. Aber musikalisch hat die YouTuberin natürlich trotzdem was drauf. Sie spielte früher Klavier, Geige und Oboe, machte eine Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie in Gesang, Schauspiel und Tanz und spielte regelmäßig an der Hamburgischen Staatsoper. Die Musik ist also kein Neuland, nur eben der Jurystuhl. Aber auch das dürfte der schlagfertigen Shirin eigentlich nicht besonders schwer fallen. Zumindest dürfte sie auf derselben Wellenlänge schwimmen, wie die meisten der oft recht jungen Kandidaten. Wahrscheinlich haben die meisten Sänger, die sich in diesem Jahr der DSDS-Jury stellen, den Kanal der YouTuberin abonniert. Auf jeden Fall kann man wohl damit rechnen, dass Shirin David ordentlich frischen Wind in diesjährige Staffel von DSDS bringen.