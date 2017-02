Shirin David: Würde sie sich nackt im Playboy zeigen?

Als reiner Youtube-Star ist Nacktheit natürlich nicht so ein großes Thema. Da die Fans der Netzstars meist noch sehr jung sind, läuft natürlich auch alles recht jugendfrei ab. Aber wie ist es bei Shirin David jetzt, wo sie DSDS-Jurorin ist?

Im TV geizt sie nicht mit ihren Reizen und das Interesse an der schönen 21-Jährigen ist groß. Da würde sicher so eingier gerne mehr sehen und es kommt die Frage auf, ob sie sich für den Playboy ausziehen würde. Schließlich wäre Shirin David nicht die erste DSDS-Jurorin, die die Hüllen für den Playboy fallen lässt.

Nackte Tatsachen bei DSDS

Bereits Natalie Horler, Jurorin der 9. Staffel von DSDS, zeigte ihren nackten Körper 2011, ein Jahr vor ihrem RTL-Job. Und auch wenn sich heute wohl die Jüngeren nicht mehr erinnen - Michelle entblätterte sich ebenfalls. Das ist allerdings schon 11 Jahre her.

Würde Shirin David es tun?

Aber würde Shirin David das machen? Ganz nackt auf dem Cover einer Zeitschrift? Wie InTouch Online aus ihrem Umfeld erfahren hat, kommt es für sie überhaupt nicht infrage. So sexy sie sich auch gerne bei DSDS und bei Youtube präsentiert, so klar sei auch ihre Einstellung zu dem Thema "Nackt in der Öffentlichkeit".

Es wird wohl erstmal dabei bleiben, dass Shirin David maximal ihr Gesicht (kein Make-up) oder ihren Kopf (keine Perücke) nackt zeigt.