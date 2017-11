Sie galt als verschwunden: 16-Jährige aus Bordell befreit

Im September verschwand eine 16-Jährige Ungarin spurlos. Ihre Eltern hörten wochenlang nichts mehr von ihr. Doch dann klingelte plötzlich das Telefon.

Am 15. November kontaktierte das junge Mädchen ihre Eltern und erklärte, dass sie sich in einem Wiener Bordell befinde. Es sei ihr nicht erlaubt, das Haus zu verlassen. Die besorgten Eltern alarmierten sofort die Polizei.

Die Polizei gab in einer anschließenden Pressemitteilung an, das vermisste Mädchen tatsächlich in dem Bordell angetroffen zu haben. Ihre Papiere waren allerdings gefälscht. Scheinbar hatte sich die Fälschungen selbst besorgt, um zunächst freiwillig dort arbeiten zu können. Inzwischen wurde sie dem „LEFÖ“-Verein übergeben, der sich um Betroffene von Frauenhandel kümmert.