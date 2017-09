Sie sagen Ja! Sarah Nowak & Dominic haben sich verlobt

Herzlichen Glückwunsch, Sarah Nowak!

Wie die schwangere Blondine ihren Fans freudig verkündete, steht für sie neben der Geburt ihres ersten Babys bald noch ein familiäres Großereignis ins Haus: Die Hochzeit mit Freund Dominic Harrison!

Auf Facebook überraschte Sarah ihre Follower mit einem romantischen Schnappschuss vom Dach des New Yorker Rockefeller Centers, auf dem ihr Liebster bei Sonnenuntergang mit einem Strauß roter Rosen um ihre Hand anhielt.

Wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin erklärte, sei sie vom Antrag ihres Schatzes komplett überrascht worden:

"Monatelang hast du es bereits geplant und ich habe nichts mitbekommen. Du wolltest, dass mir die Welt zu Füßen liegt und das hast du geschafft", schwärmte Sarah Nowak zu ihrem Verlobungsfoto.

"Ich weiß, dass wir zusammen gehören und dass ich mein Leben mit dir verbringen möchte - ICH HAB JA GESAGT", verkündete die werdende Mama anschließend happy.

Und auch ihr zukünftiger Ehemann Dominic schien vor Glück ganz außer sich zu sein, so erklärte der Personal Trainer gegenüber der Bild:

"Ich mache Sarah einen Heiratsantrag, weil ich weiß, dass wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen werden. Sie ist die Liebe meines Lebens und macht mir mit unserer Tochter, die Ende dieses Jahres zur Welt kommt, das größte Geschenk.“

Für den Ort seines Heiratsantrages entschied sich Dominic Harrison dabei ganz bewusst:

"Ich habe mich für New York entschieden, weil ich etwas ganz Besonderes für sie organisieren wollte. Zusätzlich bin ich Halb-Amerikaner. Sarah war zuvor noch nie in New York.“