Also doch! Nach der Trennung von Pietro Lombardi dementierte Sarah Lombardi vehement, dass sie mit ihrem Ex-Freund Michal T. zusammen ist. Doch aktuelle Bilder und Videos sprechen eine ganz andere Sprache.

Promiflash liegt Fotomaterial vor, auf dem Sarah und Michal kuschelnd im Disneyland Paris zu sehen sind. Sie schlendern glücklich umher, knipsen Fotos und kuscheln sich aneinander. Die 24-Jährige wird sogar dabei beobachtet, wie sie ihre Hand in der Gesäßtasche ihres Liebsten aufwärmt.

In der vergangenen Woche ging es auf dem Facebook-Profil der Sängerin überraschend still zu. Es scheint, als würde sie einige ruhige Tage mit ihrem Schatz verbringen wollen – in der Stadt der Liebe! Für Pietro dürften die Bilder ein erneuter Stich ins Herz sein. Denn auch wenn es mit seiner Karriere gerade bergauf geht, so sitzt der Trennungsschmerz immer noch sehr tief.