Sigmar Gabriel: Große Sorge um den SPD-Politiker!

Große Sorge um Sigmar Gabriel: Der Bundesaußenminister musste ein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow aus gesundheitlichen Gründen absagen.

„Außenminister Gabriel bedauert sehr, dass es ihm wegen eines Infekts mit Fieber nicht möglich ist, die Festveranstaltung zum deutsch-russischen Austauschjahr zu besuchen und seinen Amtskollegen Sergej Lawrow in Berlin zu empfangen“, heißt es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes. An einem Termin am Vormittag hatte Sigmar Gabriel noch teilgenommen.

Der deutsch-russische Jugendaustauschtag wird im Auswärtigen Amt immer groß gefeiert – beide Minister wollten anschließend eine Pressekonferenz geben. Durch die Krankheit von Sigmar Gabriel wurden beide Termine abgesagt.