Sila Sahin: Bauch-Foto sorgt für Aufregung

Am Wochenende feierte Sila Sahin ihren ersten Hochzeitstag mit ihrem Samuel, schwelgte bei Facebook und Instagram in süßen Erinnerungen an ihre großen Tag. Kein Wunder: Die beiden scheinen noch genauso verliebt wie am ersten Tag.

Zum 1. Hochzeitstag: Emotionaler Post von Sila Sahin

Doch gibt es etwa einen besonderen Grund, warum Sila und Samuel momentan noch höger im siebten Himmel schweben als sonst? Womöglich ja! Die Schauspielerin postete jetzt ein Foto, das sofort für Baby-Gerüchte sorgt!

Ob Sila tatsächlich schwanger ist und welches Bild die Aufregung auslöste, erfahrt Ihr im Video: