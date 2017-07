Sila Sahin: Bestätigt sie damit die Baby-Planung? - "Ich bin irgendwie immer alle drei Monate schwanger", lacht Sila Sahin im Interview. Und so ganz unrecht hat sie damit sicher nicht. Häufig wird eine Geste, ein unvorteilhaftes Kleidungsstück oder einfach nur ein gutes Essen von Fans zum Babybauch interpretiert.

Momentan sagt Sila Sahin gegenüber Bunte.de jedoch, dass sie nicht schwanger sei. Doch allem Anschein nach, ist das jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Denn ein Kind wünsche sie sich schon mit Ehemann Samuel Radlinger. "Klar wünsche ich mir irgendwann ein Baby und ich glaube, es ist auch nie der richtige Zeitpunkt, wenn es kommt, dann kommt’s", erklärt sie. Auf die konkrete Nachfrage, ob sie es nun drauf ankommen lassen würde, antwortet Sila Sahin offen: "Ja, schon." Am liebsten hätte sie sogar direkt Zwillinge.

Zum 1. Hochzeitstag: Emotionaler Post von Sila Sahin

Die Planung ist also schon konkreter als bislang angenommen. Allerdings beklagt Sila Sahin, dass sie und Samuel leider momentan füreinander schon so wenig Zeit haben. Insofern sei der Augenblick nicht ideal für Nachwuchs. Andererseits, so räumt Sila ein, gebe es den perfekten Moment für ein Baby sowieso nicht.