Sila Sahin ergattert neuen TV-Job!

Tolle Nachrichten für Sila Sahin! Nachdem sich die GZSZ-Schönheit zuletzt vor allem um ihre Event-Agentur gekümmert hat, hat die Schauspielerin jetzt einen Job als Moderatorin landen können. Zusammen mit Charlotte Würdig wird die 31-Jährige auf dem Frauensender TLC durch ein Lifestyle-Magazin führen.

In der Sendung wird sich alles um Snapchat, Instagram und Co. drehen und richtet sich demnach an die junge Generation. Ab dem 4. Mai wird das Duo dann wöchentlich die heißesten und witzigsten Promi-Kanäle auf Facebook, Instagram und Snapchat vorstellen, denen die Zuschauer unbedingt folgen sollten.

What a day !!! Great people great news coming soon!!! #thanku #28.3 #instaselfie #nakedtruth Ein Beitrag geteilt von Sila Sahin - Radlinger (@diesilasahin) am 28. Mär 2017 um 8:19 Uhr

Sila Sahin: Von GZSZ auf die Freilichtbühne

Die neue Sendung passt gut zu den beiden TV-Stars. Schließlich teilen sowohl Sila als auch Charlotte im Netz gerne ihren Alltag mit ihren Fans. Was die Zahl der Follower angeht, hat die Ex-GZSZ-Darstellerin die Nase vorn. Ihre folgen 172.000 Fans auf Instagram, während die Frau von Sido es auf 79.000 Follower bringt.

Was der Frühling nicht sät,/ kann der Sommer nicht reifen,/ der Herbst nicht ernten,/ der Winter nicht genießen. #frühlingsbeginn #ohnefleisskeinpreis #indianer Ein Beitrag geteilt von Sila Sahin - Radlinger (@diesilasahin) am 20. Mär 2017 um 10:25 Uhr

Nach einer Durststrecke startet Sila Sahin jetzt richtig durch. Neben ihrem neuen TV-Job wird die Schauspielerin nämlich auch bald auf der Bühne stehen. Neben Alexander Klaws wird sie ab dem 24. Juni bei den Karl-May Festspielen in Bad Segeberg zu sehen sein. Siebenmal schlüpft die Berlinerin dann in die Rolle der Häuptlingstochter Lea-tshina.