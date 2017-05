Nicht schwanger: Sila Sahin genervt von Baby-Gerüchten

Was für ein humorvolles Machtwort!

Seit knapp einem Jahr ist Sila Sahin mit ihrem Liebsten, dem Fußballer Samuel Radlinger, verheiratet und könnte wohl glücklicher kaum sein.

Weil die schöne Schauspielerin in der Vergangenheit bereits häufiger erklärte, bald schon Kinder haben zu wollen, scheint die Schwangerschafts-Gerüchteküche um die 31-Jährige in den letzten Monaten gar nicht mehr still zu stehen.

Nachdem gerade wieder ein vermeintlich harmloses Foto von Sila Sahin hitzige Baby-Spekulationen auslöste, platzte der Schauspielerin jetzt der Kragen!

Trotz Essiggurken-Hunger: Sila Sahin ist nicht schwanger Sila Sahin / Instagram

In einem witzigen Video auf Instagram richtete sich Sila mit verzerrter Stimme, Gesichts-Filter und jeder Menge Essiggurken und Schokolade an die Öffentlichkeit und erklärte:

"Ich möchte ein Statement abgeben zu den neuen Gerüchten... was heißt neu, eigentlich sind sie ja immer wieder da!"

Hinter jedem Foto ihres Bauches werde gleich eine Schwangerschaft vermutet, zeigte sich die 31-Jährige genervt:

"Wenn ich mal ein Foto poste, auf dem man nur ein bisschen mein Bäuchlein sieht, heißt es sofort, ich bin schwanger. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass ich vielleicht einfach gerne esse. Ich meine, vielleicht will ich ja auch einfach Curvy-Model werden oder sowas."

Statt um ihren Bauch, solle es doch lieber mal um die Bäuche der anderen gehen, fordert Sila am Ende noch humorvoll:

"Jetzt mal ehrlich, ihr tut alles so, als ob ihr kein Bäuchlein hättet. Ich will eure Bäuche sehen!"