Sila Sahin: Kein Baby mit Samuel!

Da können wir auf einen Babybauch wohl noch etwas warten. Sila Sahin schwärmte erst vor kurzem, dass ihr größtes Weihnachstgeschenk ein Baby wäre. Jetzt rudert sie urplötzlich zurück!

Sila Sahin: „Kinder sind erst mal kein Thema mehr!“

Im Interview mit B.Z. verriet die Schauspielerin jetzt: „Kinder sind erst mal kein Thema mehr.“ Nanu, was ist denn da los? Schon seit Monaten schwärmt sie davon, Babys zu bekommen. Im Sommer heiratete sie Kicker Samuel Radlinger. Eine Traumhochzeit in Weiß! Und es sollten ganz schnell Kinder kommen. Das sie bereits daran gearbeitet haben, ist auch kein Geheimnis. Doch wieso rudert Sila Sahin nun so überraschend zurück?

Sila Sahin: Der Job geht vor!

Doch es kriselt nicht etwa zwischen Sila und Samuel! Offenbar hat sich die 31-Jährige jetzt dazu entschieden, ihren Job auf Platz 1 zu stellen. „Die Agentur ist jetzt mein Baby“, erklärt sie weiter.

Und auch wenn Sila Sahin selbst erstmal keine Mama wird. Um Nachwuchs kann sie sich trotzdem kümmern. Ihre Freundin Isabell Horn bringt bald ihr erstes Kind zur Welt. Und da springt Sila ganz sicher auch mal als Babysitter ein....