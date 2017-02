Sila Sahin: Neuer Schauspiel-Job!

Endlich dürfen die Fans Sila Sahin wieder als Schauspielerin bewundern! Doch die 31-Jährige hat nicht etwa einen neuen Job vor der Kamera ergattert! Sie wird ab Juni bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auf der Bühne stehen!

Sila Sahin spielt die schöne Comanchin Lea-thsina

Sila Sahin wird in dem Stück "Old Surehand" mitspielen und dort die Rollen der bildschönen Comanchin Lea-thsina übernehmen. Dabei ist sie nicht der erste GZSZ-Star, der bei den Karl-May-Spielen sein Talent auf der Bühne zeigt. Auch Ex-GZSZ-Star Jan Sosniok spielt wieder mit und wird Winnetou verkörpern. Und im letzten Jahr stand Ex-Kollegin Susan Sideropoulos in Bad Segeberg auf der Bühne. Sie spielte damals die Ingenieurin Ellen Patterson.

Sila Sahin: Job statt Baby

Erst kürzlich verriet Sila Sahin in einem Interview, dass sie wegen ihrer Arbeit ihren Kinderwunsch erst einmal nach hinten stellt. Im Interview mit B.Z. verriet die Schauspielerin: „Kinder sind erst mal kein Thema mehr.“ Und dass, obwohl sie sich doch zu Weihnachten nichts sehnlicher wünschte, als süße Baby-News. Doch schon damals stellte sie klar, dass das auch etwas mit dem Job zu tun hat. "Wenn das mit dem Job nicht klappt, wäre es doch das schönste an Weihnachten zu sagen, dass man schwanger ist", so Sila. Mit ihrer kürzlic gegründeten Agentur und ihrer Rolle in Bad Segeberg kann sie sich aktuell aber sicher nicht über zu wenig Arbeit beschweren...