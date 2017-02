Sila Sahin-Radlinger: Ist das endlich das Baby-Outing?

Wenn zwei Liebende ein solches Tempo wie Sila und Samuel Sahin-Radlinger an den Tag legen und dann auch noch öffentlich so schwer verliebt auftreten, dann sind die Baby-Spekulationen, die an allen Ecken wie Pilze aus dem Boden schießen nicht ganz ungerechtfertigt. So sehen wir Sila auch häufiger schon den Mami-Modus üben, wenn sie mit ihrer deutlich jüngeren Schwester auftritt.

Schon einige Mal wurde spekuliert, ob eine kleine Wölbung vielleicht schon der Beginn einer Schwangerschaft ist. Man konnte sich darüber streiten, ob der Verdacht nun berichtigt war oder nicht. Selten jedoch waren sich die Fans von Sila Sahin so einig wie bei diesem Foto.