Sila Sahin zieht mit Liebestattoo nach

Lange Zeit war Sila Sahin mit Ilkay Gündogan zusammen und Fans des Paares warteten vergeblich auf eine Hochzeit. Doch das ist nie geschehen. Dann lernte der Ex-GZSZ-Star den Torhüter Samuel Radlinger kennen und plötzlich ging alles ganz schnell:

Auf einmal war plötzlich die Hochzeit da und das Paar teilte schwer verliebt die Bilder ihrer Feier mit der Welt. Während nun sogar schon Schwangerschaftsgerüchte kursieren, gibt es bei Sila und Samuel noch eine weitere öffentliche Liebesbekundungen.

Nachdem Samuel sich schon am Handgelenk den Spruch "You and me against the world" hat tätowieren lassen, zieht Sila nun nach und lässt sich denselben Spruch auf den Fuß stechen. Nicht unbedingt die angenehmste Stelle für ein Tattoo, doch Samu war bei ihr und hielt Händchen und brachte sie durch diese schmerzhaften Minuten. Er hat schließlich durch seinen komplett tätowierten rechten Arm schon ein wenig mehr Erfahrung mit Tattoos.