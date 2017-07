Silvia Wollny abgekämpft: "Könnte manchmal dasitzen und weinen"

Offene Worte von Silvia Wollny.

Seit Jahren steht die Mutter von elf Kindern privat und in der Öffentlichkeit unter Hochspannung, gerade in den letzten Wochen zehrten teils dramatische Schlagzeilen um ihre Beziehung zu Freund Harald oder ihre Tochter Calantha an den Kräften der 52-Jährigen.

Im Gespräch mit Promiflash offenbarte Silvia Wollny jetzt ganz ehrlich, wie nervenaufreibend ihr Job als elffach-Mama, angehende Ballermann-Sängerin und TV-Persönlichkeit ist:

"Ich bin viel unterwegs, wir haben das Haus, wir haben die Dreharbeiten, dann noch die Musik. Ich reiße mir 24 Stunden den Hintern auf und könnte manchmal einfach dasitzen und weinen", erklärte die 52-Jährige abgekämpft.

So sehr ihr die Dauerbelastung auch manchmal zusetzt, ihren TV-Job an den Nagel zu hängen, kommt für Power-Frau Siliva deshalb aber lange nicht in Frage:

"Es sind 14 Leute, die im Endeffekt davon leben, und wir möchten uns ja auch was gönnen."

Klingt, als ob die TV-Familie Wollny den Fans noch eine ganze Weile erhalten bleibt!