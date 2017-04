Silvia Wollny: Statement zur Fake-Beziehung mit Harald

Ihre Liebe ist nur Fake! Diese Nachricht machte vergangene Woche Schlagzeilen. Silvia Wollny und Harald El­sen­bast sind nur noch vor der Kamera ein Paar - in Wahrheit soll längst alles aus sein. Gegenüber "Bild" verriet das Familienoberhaupt: "Harald ist nur noch Komparse in der 'Wollny-Show'!" Jetzt meldet sich Silvia Wollny nochmal zu Wort - mit einem überraschenden Statement.

Silvia Wollny und Harald: Ihre Liebe ist nur Fake!

Silvia Wollny und Harald machen sich über die Schlagzeilen lustig

Obwohl Silvia Wollny die Fake-Beziehung offenbar gegenüber "Bild" bestätigt hat, will sie davon plötzlich nichts mehr wissen. In einem Live-Video bei Facebook machen sich Silvia Wollny und ihr Freund über die Schlagzeilen lustig. Beide sind gerade auf Mallorca. "Wie kannst du dir das überhaupt leisten hier zu sein, du bist doch pleite", witzelt Silvia zu Harald. Und dann packt ihr Liebster aus: "Man sollte nicht alles glauben was in den Zeitungen steht. Mein Schatz und ich sind immer noch zusammen und auch immer noch verlobt und alles. Ich weiß nicht was die Leute wollen!" Um das Liebes-Glück zu unterstreichen, gibt es dann noch einen Bussi für die Kamera.

Silvia Wollny: "Der Harald ist nicht gekauft!"

Doch wie echt ist dieses Video? "Hier sind keine Kameras, außer die die filmt", stellt Silvia klar. Doch ein Freund begleitet das Paar und der gibt Regieanweisungen: "Ihr könnt ja dazu sagen, dass ihr wirklich privat hier seid, ohne Kamerateam." Trotzdem beharrt das Paar darauf, dass ihre Liebe echt ist. "Harald ist nicht gekauft", so Silvia. Und Harald fügt hinzu: "Ich bin auch kein Fake!"

Silvia Wollny verletzen die Vorwürfe

Die sonst so taffe Silvia gibt sogar zu: "Es hat mich unheimlich mitgenommen. Und nicht nur mich, auch meine Familie!" Wieso sie dann aber das Statement gegenüber "Bild" gegeben hat? Dazu schweigt sie. Wie auch immer der wahre Beziehungsstatus von Silvia Wollny und Harald also ist, das wissen wohl nur die beiden selbst...