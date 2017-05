Silvia Wollny will noch mehr Kinder!

Sie hat schon 11 Kinder - doch die sind Silvia Wollny offenbar nicht genug! Denn sie wünscht sich mit 52 Jahren noch mehr Nachwuchs!

Silvia Wollny: "Weil bei uns die Hoffnung nie stirbt."

Eigentlich ist das Haus der Wollnys voll mit Nachwuchs. Und Silvia Wollny ist schon lange selber Oma. Doch den Wunsch von noch mehr eigenen Kinder hat sie auch mit 52 noch nicht aufgegeben. "Also da kann man eigentlich nie die Nase von voll kriegen, weil Kinder ganz einfach auch Spaß bereiten", verriet sie jetzt gegenüber "Promiflash". Und auch Namen hat sie definitiv noch in im Kopf. "Es sind noch einige außergewöhnliche Namen in petto, aber die halten wir mal zurück, weil bei uns die Hoffnung nie stirbt." Doch kann der Traum von eigenem Nachwuchs mit 52 noch in Erfüllung gehen?

Ist Silvia Wollny noch mit Harald zusammen?

Zuletzt hieß es, dass Silvia Wollny und ihr Freund Harald gar nicht mehr zusammen sind. Harald steht nur noch als Statist vor der Kamera. Das bestätigte Silvia Wollny auch selber gegenüber "Bild". Mittlerweile will sie davon nichts mehr wissen. Sie erklärt, dass sie und Harald sehr wohl noch ein Paar sind!

Sarafina Wollny und Freund Peter wünschen sich unbedingt ein Kind

Mama Silvia ist übrigens nicht die Einzige, die Nachwuchs plant. Auch Tochter Sarafina Wollny und ihr Freund Peter arbeiten seit Jahren an einem Baby. Wer weiß, vielleicht schweben die Wollnys also schon bald im zweifachen Babyglück...