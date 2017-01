Sind Rafael van der Vaart und Estavana Polman verlobt?

Es war die wohl süßeste News zum Ende des Jahres: Kurz vor Silvester verkündeten Rafael van der Vaart und seine Freundin Estavana Polman, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Bei Instagram strahlen sie gemeinsam mit Rafaels Sohn Damian um die Wette und halten vier Finger hoch. Denn 2017 ist die kleine Familie schließlich zu viert. Doch wenn man sich das Bild genauer anschaut, fällt nicht nur der wachsende Babybauch der Sportlerin sofort ins Auge!

Hat sich Rafael van der Vaart mit Estavana verlobt?

Am Finger der hübschen Blondine funkelt ein schmaler Ring. Hat sich das Paar etwa still und heimlich verlobt? So glücklich wie der Fußballer mitr seiner Estavana ist, würde dieser Schritt niemanden wundern. Und da die beiden jetzt eine echte Familie sind, wäre der nächste logische Schritt eine Hochzeit.

Schon im April bestätigte ein Insider gegenüber "Bunte", dass Rafael van der Vaart definitiv Hochzeitspläne schmieden würde. "Die Hochzeit ist nur eine Frage der Zeit", verriet er. Scheint als hätte Rafa zumindest schon die Frage gestellt.

Rafael van der Vaarts Ex-Freundinnen freuen sich über sein Babyglück

Das der 33-Jährige und seine Freundin Eltern werden, freut übrigens auch seine Ex Sylvie Meis. „Rafael, Estavana und Damian hatten mich gestern über Facetime angerufen und mir die schöne Nachricht erzählt. Ich freue mich sehr für Estavana und Rafael“, freut sich die Blondine. Und selbst Ex-Freundin Sabia Boulahrouz hat nur gute Worte für ihren Verflossenen. „Ich weiss, wie groß Rafaels Wunsch nach Kindern gewesen ist. Ich kenne Estavana nicht persönlich, aber ich wünsche ihr eine beschwerdefreie und gute Schwangerschaft und ein gesundes Kind. Ich freue mich für Damian, dass er ein Geschwisterchen bekommt.“ Dann steht dem großen Familienglück von Rafa und Estavana ja wirklich nichts mehr im Wege....