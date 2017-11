"Sing meinen Song": Dieses Stars sind dabei

Schon im September wurde bekannt, dass Mark Forster als neue Gastgeber bei "Sing meinen Song" dabei ist. Jetzt tauchen die Namen der Stars auf, die auch dabei sind.

"Sing meinen Song": Revolverheld und Mary Roos dabei

Wie "Bild" berichtet, sollen nämlich nicht nur die Jungs von Revolverheld dabei, sondern auch Schlagerstar Mary Roos.

The Voice: Mega Zoff zwischen Samu Haber und Mark Forster

Revolverheld-Sänger Johannes Strate war schon wie Mark Forster bei "The Voice Kids" dabei. Jetzt nimmt er auch bei "Sing meinen Song" Platz.

Und zuletzt sind auch noch die Musiker Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio und Marian Gold dabei!

Mark Forster ersetzt The BossHoss bei "Sing meinen Song"

Im letzten Jahr waren noch The BossHoss als Gastgeber bei "Sing meinen Song" aktiv. Sie ersetzten damals Xavier Naidoo. Jetzt räumen die den Job für Mark Forster. Der ist aktuell noch in der neuen Staffel von "The Voice of Germany" zu sehen.

"Sing meinen Song" startet im April 2018 bei VOX.